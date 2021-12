Bolsonaro diz que vence no primeiro turno

O candidato à Presidênciada República pelo PSL (Partido Social Liberal), Jair Bolsonaro, votou no inicio da manhã deste domingo, 7, na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, Zona Oeste da capital fluminense. Ele chegou acompanhado do filho Flavio Bolsonaro, candidato ao Senado pelo PSL.

Cercado por seguranças, a entrada do candidato até a seção 0581, da 23 Zona Eleitoral, foi tumultuada. Varios apoiadores queriam falar com ele.

O presidenciável disse que estava confiante em sua eleição, e chegou a prever a vitória ainda no primeiro turno. “Dia 28 vamos comemorar na praia", afirmou.

Após votar, Bolsonaro retornou para sua residência em um condomínio na Barra da Tijuca.

Profecia

Na frente da escola vários apoiadores do presidenciável tentaram falar ou fazer uma selfie com ele. No entanto, Jair Bolsonaro entrou rápido no carro.

Emocionado, o capitão reformado Edison Ferreira, lamentou não ter conseguido falar com Bolsonaro. “Conheço ele há mais de 40 anos. Servimos juntos. Cheguei a dirigir para o capitão “, revelou.

“Quando ele se candidatou pela primeira vez, eu disse que um futuro muito maior esperava o aguardava. Na época, ele disse que deseja ser deputado federal. Hoje, a minha profecia parece estar se realizando”, finalizou.

