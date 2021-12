Bolsonaro diz que daria a Moro opção de escolher entre ministério ou STF

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) indicou nesta segunda-feira, 29, que deixará à escolha do juiz Sérgio Moro a possibilidade de escolher entre dois cargos, a de ministro da Justiça e o de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Moro se tornou um símbolo no Brasil. Poderia ser ministro da Justiça ou, abrindo uma vaga no STF, (escolher) a que achar que melhor poderia contribuir para o Brasil", afirmou o presidente eleito em entrevista concedida ao vivo no Jornal Nacional.

Bolsonaro afirmou ainda que, passadas as eleições, é chegada a hora de o Brasil "conviver com a verdade" e reiterou que pretende governar para todos os brasileiros. "A Constituição tem que ser a nossa bíblia", pregou.

Leia também:

>>Bolsonaro defende que 'arma de fogo garante a liberdade de um povo'

>>Bolsonaro: Marcos Pontes está 'quase confirmado' para Ciência e Tecnologia

>>Bolsonaro diz que tentará 'aprovar alguma coisa' da reforma da Previdência

Confrontado por suas declarações homofóbicas, o parlamentar disse que toda agressão deve ser punida e disse, em casos contra gays, a pena tem que ser agravada.

O presidente eleito também defendeu a liberdade de imprensa, mas voltou a criticar o jornal Folha de S.Paulo, acusando-o de espalhar fake news contra sua candidatura.

Ele corrigiu declaração anterior na qual disse que a publicação merecia "acabar". "Não quero que acabe, mas se continuar a se comportar desse jeito não terá apoio do governo federal."

adblock ativo