Bolsonaro cancela trio com temor de ser enquadrado em propaganda antecipada

O pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), que desembarca em Salvador às 11h25 desta quinta-feira, 24, em avião de carreira da Gol Linhas Aéreas, não irá mais subir em um trio elétrico, conforme previsto inicialmente, para que não fique caracterizada a propaganda eleitoral antecipada, disse para A TARDE o presidente municipal da legenda, Antonio Olívio, o Toninho do PSL. No lugar disso, será recepcionado por caravanas da capital e interior.

De acordo com Toninho, centenas de simpatizantes do pré-candidato devem recebê-lo no pátio do Aeroporto Internacional Luis Eduardo Magalhães, onde Bolsonaro deve acenar e tirar fotos. Dali o candidato segue de carro de passeio para o Grand Hotel Stella Mares, onde deve almoçar e conceder entrevista coletiva à imprensa às 15h30.

Bolsonaro aparece em segundo lugar nas últimas pesquisas de intenção de voto, com 17,4% das intenções de voto, atrás do ex-presidente Lula, que lidera com 32,4% das intenções de voto, mas pode não concorrer às eleições de outubro caso a Justiça Eleitoral não defira sua candidatura com base na Lei da Ficha Limpa.

A programação no hotel inclui, ainda, encontro fechado com pré-candidatos à deputado estadual e federal pela legenda às 17h e uma palestra sobre a conjuntura política do país em evento aberto, às 19h. A estimativa dos organizadores do evento é a de que mail de mil pessoas compareçam à palestra da noite.

Bolsonaro deve pernoitar no Hotel do exército, no quartel de Amaralina. Na manhã do dia 25 concede entrevista à Rádio Metrópole e TV Aratu. O pré-candidato deve retornar ao Rio de Janeiro às 14h30, também em avião de carreira.

