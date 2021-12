Bola de papel que teria atingido Serra vira motivo de piada no Twitter

Campeão de #hashtags no Twitter — a maioria deles “engraçadinhos”, como #serracomedor, #serrameerra e #aiatolaserra — o candidato à Presidência José Serra (PSDB) emplacou, na noite de quarta-feira, 20, mais dois tópicos entre os assuntos mais comentados do microblog no Brasil: #serrarojas e #boladepapelfacts. Tudo por conta da suposta agressão que ele teria sofrido em caminhada na bairro de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde de quarta-feira. A “agressão” foi o suficiente para Serra realizar uma tomografia e cancelar todos os outros compromissos do dia.



Na versão do tucano, a culpa seria de militantes do PT, que teriam provocado uma confusão na sua passagem pelo centro de Campo Grande. Munidos de faixas com dizeres como “Serra, quem é Paulo Preto?”, os militantes tentaram se aproximar de Serra, mas foram impedidos pelos seguranças do PSDB, o que, de fato, gerou bastante confusão.



Nas primeiras notícias sobre o ocorrido, o objeto que atingiu a cabeça de Serra era uma bandeira, mas, ao longo do dia, o cabo de bandeira virou uma bobina de papelão e acabou como um rolo de fita crepe. Só depois, à noite, que outra versão veio à tona: segundo imagens do SBT, Serra teria sido atingido, na verdade, por uma bolinha de papel e só após receber uma ligação, cerca de vinte minutos depois da “agressão”, ele teria levado as mãos à cabeça para o clique dos fotógrafos.

Veja a matéria da Rede Globo sobre a agressão:







Veja a matéria do SBT com Serra no celular antes de levar as mãos à cabeça:







As diferentes edições das emissoras Globo e SBT para o mesmo fato foram um prato cheio para os internautas, que não perdoaram o que definem como “farsa” de Serra. Logo após a exibição da matéria do SBT, as hashtags #boladepapelfacts e #serrarojas subiram para o segundo lugar nos Trending Topics nacionais — que reúne os assuntos mais comentados do Twitter. A primeira, mais óbvia, se refere à bola de papel que teria provocado o “drama” de Serra e a segunda compara o tucano com o goleiro do Chile Roberto Rojas, que fingiu ser atingido por um foguete no Maracanã, em 1989.







E não parou por aí, os internautas ainda criaram o perfil @Bolinha_dePapel, exclusivo para tuitar piadas sobre o assunto, e divulgaram no Twitter um jogo em que é possível arremessar bolinhas de papel em um avatar de Serra, que se esconde atrás da bancada de apresentação do Jornal Nacional da Rede Globo (confira aqui )







Bexiga d’água - Depois da bolinha de papel de Serra, Dilma Rousseff (PT) também foi alvo de militantes, dessa vez do PSDB. Enquanto caminhava na área central de Curitiba (PR), nesta quinta, foram arremessadas três bexigas d’água do alto de prédios comerciais, mas os eleitores não conseguiram acertar a petista, que continuou a caminhada. Após o ocorrido, Dilma ainda aproveitou para alfinetar Serra. “Não sou o Rojas para ficar fazendo firula com isso porque, ao contrário dele, me esquivei”, disse a petista.



Para o cientista político Jorge Almeida, as posturas agressivas assumidas por ambos os candidatos na campanha do segundo turno podem gerar agressões organizadas ou espontâneas de eleitores. “É evidente que o discurso deles pode ter desgastado suas imagens e ter provocado uma espécie de efeito bumerangue. Não podemos atribuir necessariamente o caso da bola de papel e da bexiga d’água a essas motivações, mas não deixa de ser uma possibilidade”, avalia.

