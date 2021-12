Boca de urna do Ibope: Dilma aparece 58% e Serra com 42%

A Rede Globo divulgou, no início da noite deste domingo, 31, resultado da pesquisa boca de urna apurada pelo Ibope: Dilma Rousseff (PT) estaria eleita presidente com 58% das intenções de voto. José Serra (PSDB) aparece com 42%.

Os números divergem da estimativa divulgada pela Folha de São Paulo mais cedo. Segundo a Folha, Dilma tinha 57% e José Serra (PSDB) 43%. O Ibope e a Rede Globo esperaram o término da votação no Acre para divulgar resultado oficial da boca de urna.



O instituto ouviu 54.400 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.



