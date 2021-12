Biometria identificará 22 milhões de eleições em 2014

Faltando um ano para o primeiro turno das eleições do ano que vem, dia 5 de outubro de 2014, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estima que 22 milhões de eleitores serão identificados nas urnas por meio da biometria. No ano que vem, o recadastramento biométrico estará concluído em quatro estados e 844 municípios de outras unidades da federação. Para votar, os eleitores que estão nas cidades que participam do recadastramento devem comparecer aos pontos de coleta de digitais no prazo definido. Quem não fizer o recadastramento, terá o título de eleitor cancelado.

Em 2013, a Justiça Eleitoral está na terceira fase de recastramento dos eleitores. A meta é o recadastramento de 13 milhões de eleitores em 491 municípios. A biometria foi introduzida pela Justiça Eleitoral após mais de 20 anos de processo manual de votação, com urnas de lona e cédulas de votação de papel. Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino, o principal objetivo é evitar lentidão nos locais de votação e fraudes na apuração dos votos.

"Por meio da tecnologia, nós quebramos esse paradigma e transformamos o processo eleitoral, mitigando a intervenção humana do processo. À medida que diminuímos a intervenção humana no processo, nós conseguimos, por meio da tecnologia, celeridade, exatidão e, principalmente, a possibilidade de se introduzir mecanismos de segurança e transparência", disse Janino à Agência Brasil.

De acordo com o secretário, a biometria garante ao eleitor que não haverá fraude na identificação, além de tornar secundário o documento de papel. " A biometria elimina a possibilidade de uma pessoa se passar por outra. Retira o poder do mesário de decisão e implementa mecanismos tecnólogos precisos de identificação eleitoral", disse Janino.

Para 2014, a estimativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é que 22 milhões dos 140 milhões de eleitores brasileiros sejam identificados pela biometria. Quatro estados (Sergipe, Alagoas, Amapá e Distrito Federal) e 844 municípios terão eleiores votando apenas pela biometria. O número se refere a todas as etapas de recadastramento, desde 2008.

Em 2008, o sistema de identificação dos eleitores,por meio da Biometria foi lançado em três cidades. Na época, 40 mil eleitores dos municípios de Colorado do Oeste (RO), Fátima do Sul (MS) e São João Batista (SC) foram os primeiros a serem identificados pelo novo processo. Nas eleições presidenciais de 2010, mais de 1 milhão de eleitores de 60 cidades de 23 estados foram identificados biometricamente. Na eleição municipal de 2012, foram 7,7 milhões de eleitores de 299 municípios.

Para saber se deve fazer o recadastramento neste ano, o eleitor deve procurar o cartório eleitoral de sua cidade ou acessar a página da internet do TSE. A busca é feita por estado.

adblock ativo