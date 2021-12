Bassuma é próximo entrevistado das Sabatinas A TARDE

Da Redação



O candidato do Partido Verde ao governo do Estado, deputado federal Luiz Bassuma, será entrevistado na quarta-feira (18) na série Sabatinas A TARDE 2010. Será uma oportunidade para que os eleitores conheçam o perfil, as ideias e as propostas que o PV pretende implementar em caso de vitória.



O evento acontece a partir das 10 horas no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), parceira do Grupo ATARDE no evento.



A série de sabatinas individuais com os candidatos a governador é aberta à participação dos eleitores, que, devido à lotação do auditório, precisam reservar um lugar pelo e-mail sabatinainscricoes@ grupoatarde.com.br.



Perguntas ao candidato também podem ser enviadas pelo e-mail sabatinas@grupoatarde.com.br, ou postadas no blog Cidadão Repórter e na Comunidade Eleições 2010 do portal A TARDE On Line.



Esta é a primeira eleição majoritária de que Bassuma participa. Antes, disputou e venceu eleições para a Câmara de Salvador, Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados.



Sempre foi eleito pelo PT, partido que deixou em setembro de 2009 após se posicionar contrariamente à legalização do aborto, medida que sempre fez parte do programa da legenda mas que vai de encontro a suas convicções religiosas. Espírita, Bassuma ganhou notoriedade depois que câmaras de televisão gravaram sessão na Câmara em que ele teria incorporado um espírito.



Desde então, ele tem se envolvido em polêmicas, inclusive na indicação de seu nome para concorrer ao cargo de governador. O PV se dividiu em duas alas, uma desejava a continuidade da aliança em torno da reeleição de Jaques Wagner (PT). No entanto, prevaleceu a vontade da executiva nacional de lançamento de candidatura própria para da rum palanque na Bahia à presidenciável Marina Silva. O desfecho levou o ministro da Cultura Juca Ferreira – político mais conhecido do PV na Bahia – a se licenciar do partido.



Até agora, a principal plataforma de Bassuma se baseia nos discursos de combate à corrupção e na transformação social por meio de medidas que visem o desenvolvimento ambientalmente sustentável. Depois de Bassuma, serão sabatinados o petista Jaques Wagner, o democrata Paulo Souto e o peemedebista Geddel Vieira Lima. O candidato Marcos Mendes (PSOL) foi o primeiro a participar do evento (veja vídeo aqui)











adblock ativo