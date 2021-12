'Baixaria' e 'quase briga de rua', diz Mourão sobre comentários de Ciro

Em campanha em Londrina, o general Hamilton Mourão (PRTB), vice de Jair Bolsonaro (PSL), riu ao saber que o presidenciável Ciro Gomes (PDT) o chamou de "jumento de carga" nesta quarta-feira, 12, em sabatina do jornal "O Globo".

Durante encontro com ruralistas do Paraná, o candidato a vice-presidente, cuja chapa lidera as pesquisas de intenção de voto, afirmou que "Ciro Gomes falta um pouco com a educação".

Mais cedo, ao saber dos comentários feitos pelo pedetista, o general havia dito que "isso é quase uma briga de rua, totalmente irracional". Para o militar, a "baixaria" do adversário só interessa a "pessoas desesperadas". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

