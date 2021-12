Bairros não dispõem de redes de saneamento

O mato e a ferrugem tomaram conta da estação de trem, um dos principais símbolos de Alagoinhas. No entorno do entroncamento ferroviário, que foi por muitos anos o propulsor do crescimento da cidade, há bairros, como Santa Izabel, que precisam de mais cuidados do poder público. O serviço de saneamento básico ainda não é universal no município. Na verdade, dentro do território de identidade, apenas os municípios de Entre Rios e Mata do São João constam como atendidos.

Alagoinhas serve como base para as empresas que perfuram petróleo nos campos da região, mas ainda convive com diversas vias sem calçamentos ou esburacadas. Uma delas é a entrada da cidade.



De acordo com o técnico agrícola Gilmar Sampaio, o entorno da antiga estação de trem vem se degradando já faz algum tempo. “A estação e a Igreja da Alagoinhas Antiga são os dois principais símbolos da cidade”, diz.



Algumas portas e janelas da antiga estação foram fechadas com alvenaria para evitar que o local sirva como refúgio para usuários de drogas ou praticantes de crimes. “Tenho medo de passar aqui à noite, é completamente abandonado”, afirma uma moradora.



De acordo com o supervisor de via permanente da Ferrovia Centro-Atlântica, João Paulo Santana, a empresa, que administra a ferrovia, existem planos para revitalização dos espaços. Mas atualmente o único serviço que a empresa estaria prestando no local é a disponibilização de seguranças para fazer rondas na região. “Temos projetos para a revitalização, em parceria com a comunidade, mas ainda não há nada pronto”, responde.



