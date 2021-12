Baiana ganha prótese para gravar programa de Dilma

Uma moradora do sertão da Bahia recebeu "dentes novos" para participar do programa eleitoral da presidente Dilma Rousseff, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo. Segunda a reportagem divulgada nesta sexta-feira, 22, a trabalhadora rural Marinalva Gomes Filha, 46 anos, disse que Dilma teria dado a prótese dentária para ela.

Depois que a campanha do PT foi questionada sobre o assunto, dona Nalvinha, como é conhecida, mudou a versão e disse que foi chamada por um dentista que trabalha na prefeitura de Paulo Afonso, onde ela mora, para colocar os dentes para ver a presidente.

A trabalhadora, que é beneficiária do programa Água para Todos, também tinha dito que tudo que ela tem foi a presidente que deu. Na semana da gravação do programa, ela também teve um fogão à lenha ampliado em um convênio firmado pelo governo federal e pelo governo do PT da Bahia com a ONG Aghenda. Até o momento, ela foi a única beneficiada no povoado de Batatinha. A moradora ainda ganhou duas cisternas e teve um muro construído ao lado do fogão, para protegê-lo do vento.

Satisfeita, dona Nalvinha disse durante a gravação, nesta quinta, 21, que Dilma é como uma "mãe" para ela e Lula, que também participou do programa, como um "pai". Ela aproveitou o novo fogão para preparar uma carne de bode para os dois petistas.

O secretário de Saúde de Paulo Afonso, Alexei Vinícius, disse para a Folha que não tem informações sobre a prótese da trabalhadora rural, mas que o atendimento deve ter seguido o fluxo normal. Já a fundadora da ONG Agendha, Valda Aroucha, informou que outras famílias serão beneficiadas pela instalação dos fogões à lenha, que é realizada por etapas.

A assessoria da campanha da presidente negou que dona Nalvinha tenha sido beneficiada para a gravação do programa eleitoral.

