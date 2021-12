Bahia tem o maior número de candidatos negros no Brasil

A Bahia ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de candidatos autodeclarados negros que disputarão as eleições deste ano. Dados do DivulgaCand, sistema responsável pela divulgação das candidaturas da Justiça Eleitoral, apontam, até esta segunda-feira, 5, o estado com 5.721 afrodescendentes - 15,66% do total de postulantes -, acima de Rio de Janeiro, com 3.171 (14,35%), e Maranhão, com 2.167 (11,77%).

Já os estados que possuem menos candidatos que afirmaram serem negros são: Santa Catarina, com 481 (2,75%), Amazonas, com 384 (4,05%) e Ceará, com 720 (4,87%) registros.

Os dados sobre a cor ou raça só passaram a ser declarados pelos candidatos a partir das Eleições de 2014, após determinação da Resolução nº 23.405/2014 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até a edição do documento, o TSE não possuía dados estatísticos quanto ao número de negros, candidatos ou eleitos, na política brasileira.

