Bahia registra 24 prisões por crimes eleitorais

Até as 16h deste domingo, 2, foram registradas as prisões de 24 pessoas na Bahia por conta de crimes eleitorais. O Tribunal Regional Eleitoral na Bahia (TRE-BA), o maior número de ocorrências foi na cidade de Utinga. Lá, 200 pessoas se aglomeraram na frente do Colégio Senhor do Bonfim, local de votação, mas não foram presas.

O número geral de ocorrências policiais é 266. Ainda segundo o TRE-BA, 139 urnas eletrônicas apresentaram algum tipo de problema. Das 139 urnas, 110 precisaram ser substituídas. Detalhes das ocorrências podem ser conferidas aqui.

