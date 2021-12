Bahia: Lídice da Mata e Pinheiro conquistam as duas vagas do Senado

Com mais de 99,05% das urnas apuradas, Walter Pinheiro (PT) e Lídice da Mata (PSB) venceram as duas vagas para o Senado pela Bahia. O petista ficou em primeiro lugar, com 31% dos votos. Lídice obteve 28,89% dos votos.



Até as 21h50, Pinheiro havia recebido 3.601.551 dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Lídice ficou com 3.356.831. Os números de votos dos dois candidatos ainda podem subir, já que não foram apuradas 100% das urnas no Estado.





Mais - César Borges, candidato à reeleição, obteve o terceiro lugar na votação, com 13,31%. José Ronaldo,do DEM, ficou em quarto, com 9,26%.. Aleluia (DEM) ficou em quinto, com 8,18% . Evaldo Brito, do PTB, ficou em sexto (7,01%), seguido de Edson Duarte, do PV, (1,87%), França, do PSOL, (0,17%), Zilmar, do PSOL, com 0,14%, e Albione, do PSTU, (0,13%).

