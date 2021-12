Bahia aumenta em 10% número de seções especiais

A Bahia tem 61 novas seções especiais, o que significa um aumento de 10%. Agora são 672 espaços preparados para pessoas que apresentam deficiência física, mobilidade reduzida ou com idade acima de 60 anos.

Das 672 seções, 213 ficam na capital e as outras 459 estão distribuídas por municípios do interior do estado.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) por meio de sua Commissão de Acessibilidade realizou atendimento itinerante no Hospital Sarah Salvador e fez campanhas nas redes sociais para orientar os eleitores.

As seções especiais tem requisitos como rampas de acesso, corrimãos em escadas, salas em nível térreo e espaços para o trânsito de cadeirantes.

No Brasil, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o número de secções especiais aumentou 80% de 2010 para 2014. O cadastramento para acesso a seções especiais foi encerrado no dia 7 de maio.O direito a esse benefício é assegurado pela Lei 10.098/2000.

