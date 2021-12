Bacia do Jacuípe precisa de saneamento básico, água e energia elétrica

Donaldson Gomes, do A TARDE

Por pouco Delfino Maia de Matos, 55 anos, e a mulher, Maria Odelice, 50 anos, não desistiram da vida no campo.



“Não dava nem para sobreviver”, lembra. O problema deles era a falta de água. Uma cisterna resolveu o problema deles, por meio de um programa chamado P1 + 2 (Uma terra e duas águas), da Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA). Na região foram instaladas 18 cisternas e a estimativa dos produtores é de que mais 500 equipamentos poderiam impactar positivamente toda a região.



“Aqui agora (no mês de julho, chuvoso) fica tudo verdinho, mas no verão a situação é difícil”, diz Delfino. Mesmo com a água, não dá para viver apenas com a produção da propriedade. “Por enquanto só dá para entreter”, brinca Odelice, nascida e criada no campo. Colocar as botas e ir cuidar da roça significa mais para ela do que simplesmente garantir o ganha-pão. “É a vida que pedi a Deus”, diz.



Na verdade, depois da cisterna, a única coisa que ainda falta é a luz elétrica. “Aqui ainda é com placa solar”, conta Delfino.



“O pior problema do semiárido é a seca”, diz o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riachão do Jacuípe, Renivaldo Miranda Carneiro. Segundo ele, 80% dos agricultores da região são familiares. A questão da luz, segundo ele, já foi pior. “Ninguém queria ficar nas propriedades, todo mundo procurava um vilarejo com luz”, lembra.



A falta de luz não é o único problema para os moradores.



Apenas 14,29% dos municípios da Bacia do Jacuípe têm esgotamento sanitário. Somadas as riquezas de todos os 14 municípios, chega-se a 0,59% do PIB da Bahia.







