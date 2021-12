Bacia do Jacuípe: população sofre com o desemprego

Donaldson Gomes, do A TARDE

"É tarde demais pra me pedir pra ficar. Acabou, eu já deixei de te amar" era o que dizia a letra da música sertaneja no restaurante onde Fábio Júnior é garçom. "Desenhista aprendiz", que sonha em ser fotógrafo. Aos 21 anos, esforça-se para superar a timidez.



Maior esforço, só o que terá de fazer para realizar-se fora de Riachão do Jacuípe. Lá não encontra oportunidades para desenvolver o talento com o qual impressiona os amigos e tira uns trocados às vezes.



Longe de ser um problema isolado, a história de Júnior – na verdade Fábio Jesus dos Reis – expõe o maior problema do território da Bacia do Jacuípe: a falta de oportunidades, que torna o subemprego, sem carteira assinada e com remuneração abaixo do salário mínimo,uma praga. O rapaz, cujo nome é homenagem ao cantor Fábio Júnior, trabalha desde os 10 anos, há dois no mesmo restaurante, sem que no entanto jamais tenha tido a carteira assinada.



Quando era mais novo, estudava de manhã e vendia picolés no turno da tarde. Sábado, carregava feira e domingo era o que aparecesse para fazer.



“Na verdade eu nem tenho carteira de trabalho. Muita gente aqui não tem”, diz. Isso porque, segundo ele, o documento praticamente não é usado. De remuneração, ele recebe R$ 260 fixos, mais os 10% de comissão dos fregueses.



Dá em média, R$ 300 por mês. “Emprego com salário mínimo e carteira assinada só na Via Uno (fábrica)”, diz.



Sem vocação definida “Não dá para dizer que aqui seja uma região forte no comércio, na agricultura ou na pecuária. Não tem uma definição econômica, de tudo se produz um pouco”, afirma o coordenador executivo do Conselho de Mobilizadores Sociais de Riachão do Jacuípe, Josemar Carneiro. Desde que a cultura do sisal entrou em decadência na região, não há nada que capitaneie o crescimento regional. “Sem uma política de incentivos, nossa situação fica bastante complicada”, acredita.



A paralisação nas obras do novo matadouro torna a situação pior. Sem o espaço, que deveria estar pronto há três anos, os animais são abatidos fora. “Não temos empregos, e a renda que poderia ser gerada aqui vai para outras cidades”, lamenta Josemar Carneiro.

