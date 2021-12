BA: Conquista terá 2º turno e demais cidades já têm prefeito

Além de Salvador, apenas a cidade de Vitória da Conquista (sudoeste do Estado) terá o pleito decidido em segundo turno na Bahia. Na terceira maior cidade do Estado, o candidato Guilherme (PT) disputará a preferência do eleitor com Herzem Gusmão (PMDB), no próximo dia 28 de outubro.

O candidato petista foi para o segundo turno com 49,12% (um total de 77.061 votos) e o peemedebista com 40,24% (um total de 63.130 votos). Os demais candidatos atingiram pouco mais da 10% dos votos.

Em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, a decisão foi decidida em primeiro turno. O candidato democrata José Ronaldo foi eleito com 66,04% (um total de 195.967 votos) contra 18,65% (um total de 63.130 votos) apresentados pelo postulante petista Zé Neto.

Demais - No norte do Estado, em Juazeiro, o candidato Isaac (PCdoB) venceu o pleito com 54,58% (55.982 votos). O segundo colocado, Márcio Jandir (PV), obteve 40,99% (42.037 dos votos).

Em Barreiras, no oeste baiano, o candidato do PP, Antônio Henrique, venceu as eleições com 33,33% ( 23.108 votos). O postulante Zito Barbosa (PMDB) foi o segundo colocado com 32,60% (22.601 votos).

Em Itabuna, no sul da Bahia, Vane do Renascer (PRB) venceu o pleito com 41,62% (um total de 45.623 votos). Já o democrata Capitão Azevedo ficou em segundo lugar, com 40,61% ( 44516).

A cidade de Valença (baixo sul da Bahia) teve uma surpresa nas urnas. A candidata Jucélia Nascimento (PTN), que aparecia nas pesquisas em terceiro lugar, foi eleita prefeita da cidade com 36,87% (15.076 votos). O segundo colocado foi Luciano Moura (PMDB), que teve 36,71% (15.010 votos. O candidato peemebista substituiu o irmão gêmeo, Ricardo Moura, que liderava o pleito e nos últimos dias de campanha desistiu da candidatura, que foi indeferida pelo TSE.

Na cidade de São Felipe (recôncavo baiano, a 178 km de Salvador), a eleição foi decidida apenas na última urna. Após quatro recontagens dos votos, o atual prefeito, Chiquinho Ferreira (PP) conquistou a reeleição com apenas 25 votos de vantagem para o segundo colocado, Rozalio Souza Da Hora (PR). Antes da última urna ser apurada, a vantagem era do candidato do PR, que estava com 35 votos à frente do rival. Porém, no apagar das luzes, o atual prefeiro virou e renovou o mandato por mais quatro anos. A porcentagem final foi 50,09% para o prefeito reeleito e 49,91% para o candidato derrotado.

