Axé de Dilma e Lula na campanha de Salvador vira hit na rede

Uma cena inusitada: a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dançando, na rua, um ritmo parecido com o axé do carnaval baiano. O bloco, liderado pelo candidato do PT à Prefeitura de Salvador, Nelson Pelegrino, conta ainda com o gingado do governador da Bahia, Jaques Wagner, e de sua vice, Olívia Santana.

A animação, que põe os cinco rebolando nas ladeiras do Pelourinho, em Salvador, foi criada pela campanha de Pelegrino e tem feito sucesso nas redes sociais, seja pelo lado pitoresco ou de gosto duvidoso, segundo avaliação de alguns internautas.

O fato é que no YouTube, o vídeo foi visto mais de 17 mil vezes até esta sexta-feira, 24. A música destaca as parcerias que o candidato fará, tanto com o governo estadual como com o federal, se for eleito, já que o governador da Bahia e a presidente também são do PT. "Quem é parceiro de Wagner e Dilma? É Pelegrino!", diz uma parte do refrão, que também menciona o nome de Lula. O boneco do presidente já aparece com poucos cabelos e sem barba, como ele ficou após o tratamento contra o câncer na laringe. Entre um "venha mainha, venha" e um "vambora, pai", a canção cita realizações federais do PT, como o Bolsa Família.

Os marqueteiros de Pelegrino também desenvolveram um jogo no Facebook para destacar o apoio de Lula e Dilma ao candidato. Para jogá-lo, o internauta deve curtir a página oficial do petista.

Assista o vídeo:

