Ausente de debate, ACM Neto é criticado por oposicionistas

Ausente do primeiro debate de candidatos a prefeito de Salvador, nesta segunda-feira, 22, o democrata ACM Neto (DEM), que busca a reeleição, foi o principal alvo de críticas dos oposicionistas, que condenaram a gestão dele e a sua ausência na discussão, realizada no auditório do Instituto Federal da Bahia (Ifba), no Canela. Além de ACM Neto, o candidato Pastor Sargento Isidório (PDT), que havia confirmado presença, não participou do debate.

Como não houve perguntas entre os cinco candidatos, as questões aos postulantes foram feitas pelos reitores do Ifba (Renato Anunciação), Uneb (José Bites), Marcia Barros (Unifacs) e da Uefs (Evandro do Nascimento, do vice-reitor da Ufba (Paulo Miguez), além de representantes da plateia.

Os candidatos Alice Portugal (PCdoB) e Fábio Nogueira (PSOL) criticaram Neto por não ter participado do debate. "O apoio dele ao golpe (se referindo ao impeachment da presidente Dilma Rousseff) se reflete na disputa eleitoral, quando ele foge do debate democrático, porque não entende a importância do contraditório", disse Fábio. "O prefeito é um dos arquitetos do golpe, corre do debate", afirmou Alice.

Tensão

Além de Alice e Nogueira, os candidatos Rogério Tadeu da Luz (PRTB), Célia Sacramento (PPL) e Cláudio Silva (PP) participaram do evento. Coordenado pelo professor Nelson Pretto, o debate integra as atividades da disciplina Polêmicas Contemporâneas da Faculdade de Educação da Ufba.

A vice-prefeita e candidata Célia Sacramento (PPL), que em entrevista ao A TARDE acusou o prefeito de superfaturar obras, teve comportamento de oposição ao prefeito, mesmo participando da gestão. Ela fez críticas à gestão ao citar o déficit de vagas em creches e a priorização dos recursos da educação.

Um dos momentos de tensão do debate foi quando o candidato a vereador Marcos Mendes (PSOL), que acompanhava na plateia, foi sorteado para fazer uma pergunta ao postulante ao Palácio Thomé de Souza Cláudio Silva sobre o escândalo das Transcons.

Cláudio era titular da Sucom, na gestão do ex-prefeito João Henrique Carneiro, quando veio a público o escândalo envolvendo irregularidades no uso das Transcons, que teria provocado desvios de R$ 500 milhões. "Que moral você tem para falar sobre o PDDU quando houve denúncia de desvios de R$ 500 milhões na sua gestão?", questionou Mendes.

Cláudio, por sua vez, afirmou que a pessoa que fez a denúncia de irregularidades foi condenada por calúnia. "Agradeço sua pergunta para dar o esclarecimento que toda a cidade precisa ter. O PDDU (da gestão de João Henrique) foi votado em fevereiro de 2008, mas eu cheguei à Sucom em março", rebateu.

