Aumenta a chance de 2º turno, revela pesquisa Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada na madrugada de hoje aponta que a candidata à Presidência da República, Dilma Rousseff (PT), não tem mais a garantia de vitória no primeiro turno. Para vencer as eleições já na primeira fase, é necessário ter 50% mais um voto.



O levantamento mostra que Dilma perdeu três pontos porcentuais entre os votos válidos que decidirão as eleições. A petista foi de 54% para 51%. Considerando a margem de erro da pesquisa, de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo, Dilma pode ter 49% ou 53% dos votos válidos.



O candidato José Serra (PSDB) cresceu apenas um ponto - subindo de 31% para 32%. Marina Silva (PV) ganhou dois pontos e passou de 14% para 16% das intenções de votos válidos. Os resultados da pesquisa estimulada apontam Dilma com 46% das intenções de voto; Serra tem 28%, contra 14% de Marina.



Votos brancos, nulos e eleitores que não votarão em nenhum candidato somam 3%. O número de indecisos é de 7%. Os outros candidatos não alcançaram 1%.

