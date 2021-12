Atriz Lindsay Lohan declara apoio a Aécio Neves pelo Twitter

A atriz norte-americana Lindsay Lohan declarou nesta terça-feira, 21, ser a favor da eleição de Aécio Neves para presidente do Brasil.

Por meio de sua conta no Twitter, ela publicou o seguinte texto em inglês: "Eu apoio @AecioNeves, em sua candidatura presidencial. Sua plataforma política traz mudanças positivas ao Brasil #Aécio45 #HTVBR".

I support @AecioNeves, for presidential candidature. His platform brings positive changes in Brasil #Aécio45 #HTVBR pic.twitter.com/G1cDdmrx4W