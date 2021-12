Atrás de 80% do eleitorado baiano, pré-candidatos invadem o interior

As três principais forças políticas que disputam a sucessão baiana estão priorizando o interior, nesta pré-campanha, onde estão pouco mais de 80% dos 10 milhões de eleitores do estado.

O PT do pré-candidato Rui Costa vem realizando, desde o início do ano, as caravanas do Programa de Governo Participativo (PGP), que consiste na visita aos 27 territórios do estado. O pré-candidato do DEM, Paulo Souto, começa as viagens neste fim de semana.

Já Lídice da Mata (PSB) deve fechar até hoje sua agenda interiorana. Mas a ministra Eliana Calmon, pré-candidata ao Senado na chapa socialista, tem proferido várias palestras em cidades do interior nas últimas semanas.

O PT organizou os debates no interior para apresentar o nome e recolher subsídios das lideranças dos municípios. "A intenção foi inverter o processo. Para aumentar a participação popular na elaboração do programa, resolvemos sair da arquibancada e partir para o campo. Assim, achamos mais importante ouvir o povo do interior para elaborar o programa ao invés de fazer isso com técnicos e especialistas da capital", disse Everaldo Anunciação, presidente do PT-Bahia.

A caravana já visitou 14 territórios e espera completar os 27 até 7 de junho. "O resultado tem superado todas as nossas expectativas", disse. A próxima visita da caravana petista será no sábado, no município de Senhor do Bonfim.

Na visita que fez esta semana ao jornal A TARDE, Paulo Souto (junto com seu vice, Joaci Góes, e o candidato ao Senado, Geddel Vieira Lima) revelou que a visita a Vitória da Conquista no fim de semana será a largada que a chapa oposicionista dará para um programa de visitas aos 25 maiores colégios eleitorais do estado.

O trio pretende visitar um município a cada fim de semana até junho, quando ocorre a convenção partidária que vai oficializar a coligação DEM/PMDB/PSDB. Além de divulgar as candidatura entre lideranças políticas e agentes sociais, a oposição quer "ouvir e colher" subsídios para o programa de governo.

Palestras

Enquanto Lídice organiza sua agenda, sua companheira de chapa, a ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon, realiza palestras em cidades do interior, nas quais reúne de 500 a 600 pessoas. Ela não fala de eleições, já que por enquanto pedir votos é proibido, mas aborda o combate à corrupção e os problemas do Judiciário que enfrentou quando foi corregedora do Conselho Nacional de Justiça.

Antônio Carlos Tramm, tesoureiro da executiva estadual do PSB e um dos organizadores da campanha do partido, disse que a intenção da chapa majoritária da sigla é visitar as 50 maiores cidades baianas que concentra 70% do eleitorado. "Nesses locais, nossas candidatas vão poder dar entrevistas a rádios, jornais e blogs, que têm a capacidade de propagar a mensagem para todos os municípios da região", disse.

adblock ativo