Até agora, só duas chapas definiram comitê

Faltando cinco dias para o início da campanha, apenas dois dos sete candidatos - ACM Neto (DEM) e Fábio Nogueira (PSOL) - definiram onde irá funcionar o comitê eleitoral para a disputa pela prefeitura de Salvador.

Parte dos candidatos ainda não escolheu o local para a implantação da estrutura de campanha, enquanto outros postulantes ao Palácio Thomé de Souza estudam a possibilidade de não ter um comitê.

A estrutura do democrata irá funcionar na avenida Juracy Magalhães, na antiga concessionária Hyundai, enquanto o comitê do socialista será na própria sede do PSOL, na avenida Sete de Setembro (Campo Grande). Ainda não há data prevista para o lançamento de ambos os comitês. As agendas dos candidatos para o início da campanha na rua ainda não estão definidas.

Com o fim da doação empresarial e a imposição de um teto de gastos, os candidatos deverão ter à disposição menos recursos para aplicar na campanha.

Em Salvador, os candidatos a prefeito poderão gastar até R$ 14,6 milhões e R$ 4,4 milhões em um eventual segundo turno.

O valor é praticamente metade do que foi gasto em 2012 pelo prefeito ACM Neto (DEM), cuja campanha naquele ano teve o maior custo em relação aos demais candidatos - R$ 21,9 milhões.

Este ano, são permitidas doações apenas de pessoas físicas, e estão limitadas a 10% do faturamento do doador em 2015.

Com verbas escassas, os candidatos Rogério Tadeu da Luz (PRTB) e o deputado Pastor Sargento Isidório (PDT) estudam a possibilidade de não implantarem um comitê físico. "Nosso candidato é popular, nossa campanha vai ser indo até os moradores de Salvador, nossos comitês serão as casas das pessoas", diz o presidente municipal do PDT, Aldo Queiroz, complementando que a questão ainda não foi fechada e que hoje deve ter uma definição.

A possibilidade estudada pela campanha de Isidório remete a uma estratégia utilizada pela candidata à presidência Marina Silva (Rede) em 2010 e 2014 com as chamadas "Casas de Marina", que consistiam em residências doadas por eleitores dela para o funcionamento de pequenos comitês.

Da Luz, que tenta pela terceira vez chegar à prefeitura, também estuda a alternativa de não ter comitê. "São poucos dias de campanha, acho que não vale a pena. É melhor ficar de casa em casa, visitando as pessoas, do que ficar parado em um comitê", disse.

As coordenações de campanha dos candidatos Cláudio Silva (PP) e Alice Portugal (PCdoB) ainda estudam locais para a implantação dos comitês. A TARDE entrou em contato com a candidata do PPL, a vice-prefeita Célia Sacramento - que rompeu com o prefeito ACM Neto por ter sido preterida da vaga de vice na eleição deste ano -, mas não obteve resposta.

Agendas

As agendas dos candidatos para o início da campanha na rua estão sendo fechadas. Segundo o deputado federal Daniel Almeida, presidente estadual do PCdoB, Alice Portugal terá, na primeira semana, maior dedicação à gravação do programa eleitoral. "Mas também haverá visitas a bairros, a algumas regiões da cidade. Estamos fechando essa agenda", diz ele. O coordenador da campanha dela será Haroldo Lima, ex-deputado federal e dirigente nacional do PCdoB.

Cláudio Silva, por sua vez, também está fechando a agenda para a primeira semana e disse que, quando a campanha se iniciar, será divulgada. Além das idas aos bairros, ele diz que irá utilizar bastante as redes sociais para a divulgação de propostas e ações, além de manter diálogo com as pessoas. Maurício Xavier irá coordenar o marketing da campanha dele.

Isidório, por sua vez, vai apostar nas visitas aos bairros. "Vamos a todos os bairros, inclusive naqueles em que a prefeitura não chega", diz Aldo Queiroz, secretário estadual de Relações Institucionais (Serin). César Lisboa é o coordenador da campanha dele.

Já o prefeito ACM Neto vai se dividir entre a administração municipal e a visita aos bairros. A coordenação geral de campanha dele deve ficar com candidatos à vaga de vice do prefeito, mas que perderam para Bruno Reis (PMDB): João Roma (PRB), Sílvio Pinheiro (PSDB) e Luiz Carrera (PV).

Da Luz disse que ele próprio será o coordenador de sua campanha. "Eu mesmo vou coordenar, vou ser marqueteiro e mais um pouco". Já o coordenador da campanha de Fábio Nogueira será Franklin Oliveira Junior, professor universitário e militante do PSOL.

