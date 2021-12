Associar nome à profissão também é estratégia de campanha

Na tentativa de atrair eleitores, há quem prefira associar o nome de campanha à profissão que exerce. Neste caso, a criatividade e irreverência também estão presentes.

Soldado Jurandir - o PM da gaiola, Sapateiro de Touquinha, Edinaldo Capoteiro, Nereu do Gás, Reinaldo da Gráfica e Zé Carlos Veterinário são alguns dos exemplos.

Na Bahia, há pelo menos 33 candidatos a deputado federal e estadual que utilizam essa estratégia.



Aroldo da Loteria (PSOL) conta que no município de Camaçari, há vários Aroldos. "Tive que botar Aroldo da Loteria porque sou dono de uma lotérica. Aqui tem Aroldo da ótica, Alves, vários. Tinha que diferenciar", afirma o candidato que já disputou quatro eleições para vereador e uma prefeito, sem sucesso.



Apelido



Candidato a deputado estadual, Antonio Carlos Teixeira da Silva (PV) escolheu o apelido: Neném do Gás. "Vendi gás por dez anos e a cidade de Lauro de Freitas me conhece assim. Só os mais próximos me conhecem por Antonio Carlos", diz.

O cientista político Jorge Almeida diz que, no contexto da irreverência, existem dois tipos. Há os que escolhem um apelido ou expressão pela qual já são conhecidos. "Há pessoas que são conhecidas só pelo apelido. Eles usam porque querem ser identificados. Outros, acham que inventando nomes esdrúxulos serão eleitos".

Almeida acredita, no entanto, que são poucas as chances de se eleger com nomes inventados: "É muito difícil que seja eleito apenas pelo nome esdrúxulo. Acho que pode ter algum resultado eleitoral quando a pessoa já é conhecida pelo apelido, como no caso de Tiririca que já era celebridade e se elegeu".

