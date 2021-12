Associações negras decidem apoiar Dilma

Demorou, mas o debate com base nas bandeiras históricas dos movimentos negros organizados - combate ao racismo, desigualdades e intolerância religiosa - ganhou projeção no cenário eleitoral baiano. Ontem, na sede do bloco Ilê Aiyê, foi divulgada uma carta de apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT).

O encontrou aconteceu quatro dias após o PSB ter organizado, em Salvador, evento para recepcionar a candidata do PSB à presidência, Marina Silva (PSB), no último sábado, com ênfase na questão étnico-racial.

Diversidade

O evento de apoio a Dilma reuniu 25 representantes de associações do movimento negro organizado, incluindo históricas como o MNU, as do movimento pela igualdade de gênero (Fórum das Mulheres Negras) e do combate à intolerância religiosa: Coletivo de Entidades Negras (CEN) e Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen).. Entidades de outros estados como a Malungu do Pará também assinam o documento.

"Nós reconhecemos que o governo, a partir da gestão Lula, tem feito a inclusão sócio-racial no Brasil", disse Raimundo Bujão, membro do MNU. A reunião contou com a participação de Angela Guimarães, que integra a coordenação nacional da campanha de Dilma Rousseff.

Em discursos, como o de Antônio Carlos Vovô, presidente do Ilê, houve menção de apoio a Rui Costa, candidato ao governo pelo PT.

"O que está em jogo não é apenas uma disputa eleitoral, mas projetos políticos. A nossa opção é por aquele que tem conquistas mais próximas às bandeiras que historicamente nos defendemos", disse Gilberto Leal, da Conen.

Dentre os signatários da carta de apoio a Dilma surpreendeu a assinatura do Olodum. O seu presidente, João Jorge Rodrigues é filiado ao PSB .

Comparado ao evento de ontem, o de apoio a Marina Silva contou com apoios mais personalizados, sem vínculos a instituições: o vereador Sylvio Humberto e a candidata a deputada federal Creuza Oliveira, filiados ao PSB; o diretor do Cortejo Afro, Alberto Pitta e o ex-presidente da Fundação Cultural Palmares, Zulu Araújo.

adblock ativo