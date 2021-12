Assassinato de candidato a vereador eleva tensão no interior

O assassinato do candidato a vereador Deusdete Paixão (PR) na madrugada de ontem aumentou o clima de tensão entre os moradores de Itanagra, a 91 km de Salvador. Após sair de uma reunião de campanha política, ele não voltou mais para casa. A delegada da região, Ajurimar Conceição, não descarta a hipótese de crime político. "Foi uma surpresa. Assalto não foi, todos os seus objetos estavam com ele, inclusive o dinheiro e dois celulares". O coordenador da campanha da coligação de que o vereador fazia parte relembra que coincidentemente, a quatro dias das últimas eleições municipais uma pessoa do mesmo grupo político foi assassinada.

No início da semana, um candidato a prefeito de São Gonçalo dos Campos, Tarcízio Pedreira, foi sequestrado e espancado após sair de comício no povoado de Candeal. Esses se juntam a tantos outros episódios de violência pelo interior da Bahia relacionadas ao pleito municipal. Até ontem, o TRE pediu reforço policial para 50 municípios, a Procuradoria Regional Eleitoral para outros nove e a Polícia Militar já reforçou a segurança em 129 municípios com objetivo de acalmar os ânimos da campanha. Essa lista ainda pode aumentar até o dia 7 de outubro a depender das solicitações que forem chegando. Os pedidos de reforço podem ser feitos por qualquer cidadão através das ouvidorias da Procuradoria Regional Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral. Cidadãos também podem recorrer aos promotores eleitorais das zonas de seus municípios ou aos próprios comandos da Polícia Militar de sua região.

Esse pedido foi feito esta semana pelos moradores do município de Nilo Peçanha, a 150 km de Salvador. Lá partidários do grupo de oposição à atual prefeita acusam seus cabos eleitorais de andarem armados na zona rural do município e de comprarem votos. "Na prefeitura, houve mais de 100 demissões de julho para cá. Os funcionários que não vão aos comícios do grupo político da prefeita ou não manifestam apoio político são demitidos. Ela aproveita que pode fazer isso já que são terceirizados", acusa o presidente da coligação do candidato Carlos Bonfim Azevedo (PP), Carlos Azevedo Filho. Apesar das suspeitas de graves crimes eleitorais, o presidente da coligação afirmou não ter registrado denúncias no Tribunal Eleitoral ou promotorias eleitorais.

Salvador - Em Salvador, dois supostos episódios de violência relacionada à campanha eleitoral foram registrados com os candidatos à frente nas pesquisas. ACM Neto (DEM) se queixa da destruição em massa das suas placas de campanha na madrugada de ontem e da distribuição de panfletos apócrifos acusando-o de racismo. No sábado, um caminhão do candidato Pelegrino foi atacado, e teve pneus furados e para-brisas quebrados por 4 homens armados e encapuzados.

