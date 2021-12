Artistas baianos fazem ato para garantir a reeleição

Trezentos artistas, intelectuais e formadores de opinião participam de ato, na tarde desta terça-feira, 21, em apoio à reeleição da presidente Dilma Roussef (PT). O evento é organizado pelo professor e especialista em políticas públicas, Walter Takemoto.

A concentração ocorrerá em frente ao Teatro Castro Alves (TCA), de onde os integrantes do ato seguem até o Ginásio dos Bancários, na Ladeira dos Aflitos.

"Reuniremos os que consideram importante continuar o governo Dilma para manter as conquistas sociais", disse Takemoto.

Presenças

A organização do ato apontam a presença de personalidades como Jota Veloso, Márcio Meireles e do Bando de Teatro Olodum, dentre outros.

As campanhas dos dois presidenciáveis, Dilma e Aécio Neves (PSDB), vêm buscando apoio de artistas consagrados para servir como cabos eleitorais e dar legitimidade às suas ambições. Dilma com Chico Buarque e Aécio com Beto Guedes, por exemplo.

