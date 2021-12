Após votar, Alice espera que eleições cheguem ao 2º turno

Candidata a prefeita de Salvador, Alice Portugal (PCdoB) votou por volta das 11h deste domingo, 2, na Universidade Católica do Salvador, na Federação. Acompanhada da candidata à vice-prefeita, Maria del Carmen, do governador Rui Costa e de amigos, Alice não levou em consideração os dados da última pesquisa que a colocava com apenas 16% dos votos e manteve a esperança de um eventual segundo turno.

"A expectativa é que com esse clamor popular, podemos de fato chegar ao segundo turno. A nossa expectativa é essa, a minha a de Maria del Carmen, nós mostramos em toda a cidade as propostas e isso tocou o coração da pessoas porque nós não maquiamos a realidade social de Salvador", disse a Alice, após votar.

"Falamos da falta de médicos, da falta de creches, do transporte precário, da indústrias de multas, e por isso temos a confiança que esta verdade tem contagiado o coração da pessoas. confiamos no segundo turno e estamos firmes durante todo o dia nesta festa da democracia" continuou.

Alice afirmou também que vai acompanhar a apuração dos votos np Ginásio do Sindicato dos Bancários da Bahia. "Estamos vivendo uma eleição diferente, mais curta e numa eleição onde nós precisamos fazer uma política com letras maíusculas, pra que a população entenda que essa é a unica forma dela garantir que suas ideias estejam garantidas no poder. No segundo turno, poderemos esclarecer mais ainda as nossas propostas", finalizou.

