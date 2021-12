Após vitória de Dilma, internautas protagonizam embate Nordeste x Sudeste

Logo após a confirmação da vitória de Dilma Rousseff nas urnas, a internet pegou fogo. A princípio, os internautas, em sua maioria, comemoraram a vitória da petista, mas, logo em seguida, os eleitores de José Serra (PSDB) no Twitter protestaram e atribuíram o resultado da eleição aos “esfomeados do Nordeste”. Na manhã desta segunda-feira, 01, veio a forte reação: a hashtag #orgulhodesernordestino foi o primeiro entre os assuntos mais comentados pelos brasileiros no microblog e chegou a atingir também o topo do ranking internacional.



A polêmica teria tomado corpo após o post da usuária Mayara Petruso, que tuitou ainda na noite de domingo: “@mayarapetruso: Nordestisto não é gente. Faça um favor a SP: mate um nordestino afogado!". Mayara, cuja conta no microblog foi excluída na manhã de segunda, teria usado o termo “nordestisto” como uma junção de nortista, moradores do Norte do país, e nordestino, moradores do Nordeste. Dilma venceu a eleição nas duas regiões.

Veja outros posts de caráter preconceituoso:



@Vovo_Panico Gente, o que nois do Sul/Sudeste estamos fazendo no twitter ? vamos trabalhar pra sustentar mais 4 anos de Bolsa Familia do Norte/Nordeste !



@DanielCAmaral E esta eleição só comprovou algo que já sabemos há anos: a carência do nordeste é extremamente conveniente à política!



@Aka_NOT As calotas polares estão derretendo por culpa desse povo do Norte/Nordeste



Logo pela manhã, o termo “nordestisto” alcançou o topo dos Trending Topics e ainda surgiram na lista outros termos, como “Norte/Nordeste” e “Sul/Sudeste”. A grande maioria dos que tuitaram e responderam a Mayara se mostraram indignados pelo teor do post, classificado como “preconceituoso” e “xenófobo”. Muitos ainda lamentaram a agressão e argumentaram que Dilma também venceu a eleição no Sudeste — a petista obteve 1.630.614 eleitores a mais do que o tucano na região.





Veja o mapa da votação do segundo turno pelo Brasil:







Origens - Valdemir Zamparoni lembra que o preconceito com o Nordeste é antigo. Entretanto, ele explica que, antes dos nordestinos, os imigrantes europeus também foram vítimas dos paulistas. “Isso aconteceu no final do século XIX pelos mesmos motivos. O imigrante europeu foi tido como povo ignorante e que iria roubar o emprego dos paulistas”, explica.



Quando os nordestinos passaram a migrar para São Paulo no período de industrialização brasileira, entre as décadas de 60 e 80, tais migrantes foram recebidos com o mesmo preconceito. “Não acredito de maneira alguma que haja um retrocesso na sociedade brasileira nesse sentido hoje. Se houvesse, o brasileiro não teria eleito a maioria dos governadores da base aliada de Lula. A sociedade está convicta dos rumos que o país está tomando”, conclui Zamparoni.

