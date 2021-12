Após subirem no mesmo trio, Isidório diz que ele e Bacelar são amigos

No último domingo, 11, quando fazia carreata em Cajazeiras, o candidato do Avante à prefeitura de Salvador, Pastor Sargento Isidório, se encontrou com o candidato João Carlos Bacelar (Pros), que também fazia carreata na região, e protagonizaram uma cena inusitada. Os dois subiram no mesmo trio e dançaram juntos.

“Bacelar é meu amigo como todos os candidatos da base e a Bíblia diz para seguir a paz com todos, então eu tenho de abraçar. Política não cabe raiva, não cabe violência. Política é lugar de diplomacia e de conversa”, explicou.

Isidório falou ainda sobre um eventual segundo turno e a possibilidade de aliança. “Espero contar com ele no segundo turno e ele tenha certeza que contará comigo. Nós queremos ganhar a eleição para fazer uma Prefeitura de todos, ouvindo as pessoas e planejando as prioridades”. As informações foram dadas ao portão Varela Notícias.

