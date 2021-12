Após Periperi, ACM Neto comemora reeleição no Rio Vermelho

O prefeito reeleito ACM Neto (DEM) comemorou a vitória em dois pontos de Salvador. Primeiro, ele repetiu a festa de 2012 em Periperi, no Subúrbio. Depois, ele seguiu para o Rio Vermelho, típico reduto do PT em Salvador.

O democrata fez questão de marcar território no bairro boêmio e brincou o "Rio Vermelho é nosso". Ainda mais direto do que na coletiva após ter sua vitória confirmada, ACM Neto ironizou com o governador Rui Costa (PT). "Quem é o perdedor? É Rui...", disse, ao que os presentes completavam "Costa".

A festa no Rio Vermelho teve duas etapas: primeiro na Praça Caramuru, onde o democrata falou de cima de um trio, mas depois desceu para dançar com o povo, onde fez corpo a corpo com os eleitores. Depois ele seguiu para o bar Casa Itália Goumert, em uma festa fechada, onde ele dançou e cantou o jingle da sua campanha.

Assim como em Periperi, ele voltou a evitar longos discursos e disse que o dia era para festejar. "Estamos aqui para comemorar essa vitória, então solta o som DJ".

Depois de Periperi, @acmnetooficial foi comemorar a vitória nas urnas no Rio Vermelho, em Salvador. Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Out 2, 2016 às 7:17 PDT

