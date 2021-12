A presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff gravou nesta sexta-feira, 17, um vídeo curto destinado às redes sociais, para tentar tranquilizar os militantes, informando que está passando bem. Na quinta-feira, 16, após o debate com o candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, no SBT, Dilma teve um mal-estar enquanto concedia uma entrevista ao vivo.

O vídeo, de 12 segundos, foi gravado pela manhã, em São Paulo, no hotel onde estava hospedada. Nele, Dilma diz que está bem e brinca com o que aconteceu dizendo que "agora eu vou parar, comer um feijãozinho com arroz porque saco vazio não para em pé". O site de campanha traz também a mensagem que "nossa Diva, nossa presidenta, nossa candidata, após uma queda de pressão, está bem". Veja o vídeo:

Tânia Monteiro | Estadão Conteúdo Após mal-estar em SP, Dilma diz em vídeo que está bem

O médico da presidente, Roberto Kalil Filho, disse que o mal-estar da presidente foi provocado porque ela ficou muito tempo sem se alimentar. Em São Paulo, onde Dilma estava ontem para o debate, a temperatura está muito alta e o clima muito seco.

Dilma está cumprindo duas agendas hoje em Florianópolis e em Curitiba, mas, a principio, cancelou as visitas que faria amanhã ao Rio de Janeiro. A presidente deve permanecer em Brasília no fim de semana se preparando para o debate na Record, no domingo.

