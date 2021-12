Após examinarem Bolsonaro, médicos evitam declaração e emitem nota sobre evolução

O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, recebeu a visita dos médicos Antônio Luiz Macedo e Leandro Echenique, do Hospital Israelita Albert Einstein, na manhã desta quinta-feira, 18, em sua casa no Rio. Os dois realizaram exames no presidenciável durante pouco mais de uma hora e saíram sem dar qualquer declaração.

Pouco depois, Macedo distribuiu a seguinte nota: "O candidato a presidência Jair Bolsonaro foi submetido hoje a avaliação médica multiprofissional, de exames de imagem e laboratoriais, que se mostraram estáveis. Apresenta boa evolução clínica e a avaliação nutricional evidenciou melhora da composição corpórea, mas ainda exigindo suporte nutricional e fisioterapia."

Ao mesmo tempo em que os médicos deixavam o condomínio onde mora Bolsonaro, na Barra da Tijuca, o presidenciável postou uma mensagem em seu perfil no Twitter.

Acompanhada de uma imagem, o texto diz "18 de outubro / Dia do Médico: ESSA DATA FICARÁ SEMPRE EM MEU CORAÇÃO!"

Na quarta, Bolsonaro declarara que aguardaria a visita dos médicos nesta quinta para decidir se aceitaria ir a debates com Fernando Haddad (PT). Na ocasião, porém, admitiu que poderia faltar aos encontros, mesmo se tivesse alta, por questão de "estratégia".

