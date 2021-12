Após Dilma, Lula vem a Salvador para comício de Pelegrino

O candidato petista à Prefeitura de Salvador, Nelson Pelegrino, vai usar, nesta quarta-feira, 24, o que entende ser um dos cartuchos eleitorais mais potentes para tentar superar seu adversário ACM Neto (DEM) na disputa pela prefeitura da capital baiana. O ex-presidente Lula participará de carreata seguida de comício marcado para o início da tarde no Clube Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador.

A estrela petista vem à capital baiana quatro dias depois de a presidente da República Dilma Rousseff pedir voto para Pelegrino em comício realizado no bairro Cajazeira X, periferia da cidade. Lula já esteve no primeiro turno participando de comício na Praça Castro Alves, no Centro Histórico. Vídeos das duas estrelas petistas vêm sendo usados desde o início da campanha de Pelegrino. No primeiro turno, ACM Neto terminou na frente de Pelegrino com 5.626 dos votos de vantagem.

Na única pesquisa sobre a intenção dos eleitores realizada no segundo turno pelo Ibope e divulgada na sexta passada, o candidato do DEM apareceu com 47%, enquanto o petista ficou com 39%.

Crescimento - A militância considera, no entanto, que a presença do ex-presidente Lula no primeiro turno se refletiu no crescimento da candidatura do petista. Jamilton Góes, coordenador do setorial sindical, que reúne mais de 400 entidades distribuídas em seis centrais - CUT, CTB, Força Sindical, UGT, NCST e CGT -, acredita que "se Pelegrino saltou de 18% para 27% (nas pesquisas de intenção de voto) na primeira vez que Lula veio, com essa visita dele ao subúrbio vamos dar um novo salto, porque vai consolidar uma área importantíssima do eleitorado e fará com que as outras localidades do município percebam a interação de Lula com a nossa campanha", declarou o sindicalista.

O presidente do DEM-BA, José Carlos Aleluia considera que os impactos dos apoios de Lula e da presidente Dilma já estão contabilizados na campanha do PT. "Não tem nenhuma novidade a presença de Lula em Salvador para pedir voto para Pelegrino. Quantas pessoas vão estar nesse comício, cinco, seis mil pessoas? Os vídeos de Lula na propaganda do PT atingem milhões de pessoas e mesmo assim ganhamos a eleição no primeiro turno", declarou Aleluia, que considera um "erro" a estratégia da campanha petista de procurar nacionalizar a campanha municipal.

