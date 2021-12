Após derrota no 2º turno, Serra promete continuar luta

O candidato derrotado do PSDB à Presidência da República, José Serra, fez um pronunciamento por volta das 22h40 de hoje dizendo que recebeu com respeito e humildade a voz do povo nas ruas. "Quero cumprimentar a candidata eleita Dilma Rousseff (PT) e desejar que (ela) faça bem para o nosso País". No final do discurso, Serra cantou o trecho do hino nacional que diz "verás que um filho teu não foge à luta", e mandou um recado aos que imaginam o PSDB derrotado: "Nós apenas estamos começando uma luta de verdade". E prometeu: "Minha mensagem de despedida neste momento não é um adeus, mas um até logo. A luta continua, viva o Brasil".

