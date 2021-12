Após confirmação do 2º turno, página no Facebook critica nordeste por votos no PT

Com mais de 97% das urnas apuradas, houve a confirmação do segundo turno para o cargo presidenciável com Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Com a validação, uma página do Facebook lançou duras criticas aos nordestinos. Na região, o petista só não foi o mais votado no Ceará, estado de Ciro Gomes.

Na descrição, a página sugere que as pessoas façam campanhas de graça para Bolsonaro. No entanto, foram publicadas duras criticas direcionadas ao nordeste – principalmente a Bahia – devido ao apoio ao PT. Uma pessoa sugeriu um abaixo assinado para separar a Bahia do restante do país, enquanto outra afirmou que baianos só tem direito de obedecer aos humanos e não de votar.

Confira alguns comentários abaixo:

Comentários xenofóbicos foram direcionados aos baianos

Comentários xenofóbicos foram direcionados aos baianos

Comentários xenofóbicos foram direcionados aos baianos

adblock ativo