Após ataques, ACM Neto irá à Justiça contra Isidório

O coordenador-geral da campanha à reeleição do prefeito ACM Neto (DEM), Sílvio Pinheiro, informou, por meio de nota, que o candidato à prefeitura de Salvador Pastor Sargento Isidório (PDT) será acionado na Justiça "pelas irresponsáveis, caluniosas, injuriosas e levianas declarações" concedidas em entrevista ao A TARDE, publicada neste domingo, 4.

"O mesmo procedimento será adotado por qualquer um que venha a seguir esta estratégia fora da lei", disse Pinheiro.

Na entrevista, Isidório chama Neto de tirano, insinua que houve superfaturamento em obras da prefeitura, como fez a candidata Célia Sacramento, questiona o aumento de patrimônio do prefeito nos últimos quatro anos e diz que o gestor faz "maquiagem" na cidade.

"A entrevista é mais uma que confirma a falta de propostas dos adversários do prefeito ACM Neto para Salvador. Em vez de aproveitar a oportunidade para expor ao eleitorado como pretende resolver os problemas da cidade, o candidato Sargento Isidório preferiu fazer ataques caluniosos, injuriosos e difamatórios à honra e à gestão do prefeito ACM Neto", afirmou Pinheiro.

Ele lamentou a "insistência" de Isidório em "requentar e repetir as acusações infundadas feitas pela candidata Célia Sacramento, que a própria Célia já negou que as tenha feito". "Reitero o que já anunciamos: calúnia, injúria e difamação são crimes, e como tal serão tratados na esfera da Justiça", disse.

Ressaltou, ainda, que defende uma campanha propositiva, limpa e comprometida com a verdade. "Infelizmente os nossos adversários preferem adotar a estratégia de ficar repetindo a mesma mentira na ilusão de virar verdade", respondeu.

Mesmo com as críticas dos adversários, Pinheiro acredita que estas críticas não irão afetar a imagem do prefeito junto à população. "Esquecem eles, no entanto, que o povo de Salvador é testemunha e participou ativamente do trabalho realizado pelo prefeito ACM Neto nos últimos quatro anos. O resultado dessa parceria se evidencia na casa das pessoas mais carentes, nas ruas, nos bairros e em toda a cidade. Afinal, contra fatos não há argumentos".

Ataques

Além de Isidório e Célia, o candidato Fábio Nogueira (PSOL) também fez críticas ao prefeito, ao relacionar a suspeita de superfaturamento de obras com o crescimento do patrimônio de Neto.

adblock ativo