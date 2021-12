Após apelo de Lídice, Bellintani diz que está focado no Bahia

Com o nome cotado para disputar a prefeitura de Salvador em 2020, o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Bellintani, desconversa quando o assunto é filiação partidária. A deputada federal Lídice da Mata, presidente estadual do PSB, fez uma declaração em entrevista ao Portal A TARDE que soou como um chamamento público para adesão à legenda socialista.

“Se Bellintani tiver interesse em vir para o PSB, e creio que ele tem interesse em vir para essa militância política, eu acho que ele deve vir o quanto antes, o mais cedo que puder. É claro que ele é presidente do maior clube de futebol do estado e tem, legalmente, em seu regimento, dificuldades para se libertar disso. O foco dele está no próprio campeonato em que o Bahia participa, e nós temos um foco na eleição, o partido tem que seguir o cronograma da eleição.”, afirmou Lídice.

Também ao Portal A TARDE, o dirigente do Bahia evitou adentrar ao tema e voltou a dizer que seu foco, no momento, é a gestão do clube, onde tem mandato na presidência até o fim de 2020.

"Eu agradeço muito à Lídice, tenho maior carinho por ela, mas estou absolutamente focado no Bahia. Meu foco é dentro do clube", disse.

Antes de chegar ao comando do Bahia, Bellintani se notabilizou como secretário de Educação e de Desenvolvimento e Turismo de Salvador. Em 2015, chegou a se filiar ao PPS em um momento que teve o nome cotado para disputar a vaga de vice-prefeito na chapa encabeçada pelo prefeito ACM Neto (DEM) nas eleições de 2016.

Apesar do vínculo com o grupo político de ACM Neto, as articulações políticas indicam que o gestor poderá disputar a prefeitura de Salvador pela ala ligada ao governador Rui Costa (PT).

adblock ativo