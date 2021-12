Após apagão, Macapá decide quem será novo prefeito neste domingo

Pouco mais de um mês após a realização do primeiro turno das eleições municipais de 2020, a cidade de Macapá, capital do Amapá, decide neste domingo, 20, quem será o novo prefeito do município.

O atraso na decisão é por conta da crise de energia que atingiu a região e impossibilitou o acontecimento do pleito. A cidade é a última a escolher o seu gestor no Brasil.

Com cerca de 292,7 mil eleitores aptos, as 703 seções eleitorais foram abertas as 7h e funcionarão até às 17h. Na disputa pelo cargo, estão o deputado Dr. Furlan (Cidadania) e Josiel (DEM).

No primeiro turno, realizado no dia 6 de novembro, Josiel, ficou à frente, com 29,47% dos votos válidos e Dr. Furlan ficou com 16,03%

