Após acusações, Neto diz que vai processar Célia Sacramento

O prefeito ACM Neto (DEM) afirmou neste domingo, 21, que vai processar a vice-prefeita Célia Sacramento (PPL), diante das acusações qualificadas por ele como "levianas", de que teria superfaturado obras de requalificação da Barra e do Rio Vermelho. A afirmação da ex-aliada de Neto foi feita em entrevista publicada na edição deste domingo, 21, de A TARDE.

Ele comparou a atitude da candidata com a fábula do Escorpião "que tem por natureza picar e envenenar qualquer um". A íntegra da resposta do prefeito, enviada com exclusividade para A TARDE, será publicada nesta segunda-feira, 22.



Ao ser provocada pelo repórter Biaggio Talento, a vice-prefeita diz que tem expertise na área de finanças públicas e afirma que obras foram superfaturadas na gestão de Neto: "Com essa expertise posso dizer: tivemos uma série de obras que foram feitas na prefeitura com custo muito maior do que deveria".

Ela confirma, ao ser perguntada pelo repórter, que se refere às obras de requalificação da Barra, Rio Vermelho e também à ciclovia do subúrbio.

Em 2012, Célia Sacramento, então no PV, foi eleita vice na chapa de ACM Neto e se manteve no cargo. Ano passado, filiou-se ao PPL, partido de pouca musculatura eleitoral. Célia era um dos quatro nomes que disputavam a vice na chapa do democrata este ano.

Neto, porém, escolheu o deputado Bruno Reis, do PMDB, comandado na Bahia pelo ministro Geddel Viera Lima.

