Apoio a João provoca embate entre Neto e Pelegrino

A Justiça Eleitoral concedeu quatro minutos de inserções televisivas ao candidato petista à prefeitura de Salvador, Nelson Pelegrino (PT), que servirão como direito de resposta ao rival, ACM Neto (DEM). Segundo a Juíza Maria de Lourdes Oliveira Araújo, da 5ª Zonal Eleitoral de Salvador, Neto teria tentado "confundir o eleitor" ao relacionar a atual situação da rede municipal de saúde ao apoio dado por Pelegrino a João, em 2008.

Segundo a magistrada, o jurídico de ACM Neto - ao se defender - não conseguiu contrariar a representação feita pela equipe jurídica do petista. De acordo com a advogada de ACM Neto, Lilian Reis, a resposta dada à representação foi de que o fato narrado na campanha de Neto não era inverídico. "Inclusive o Ministério Público, que é justamente o órgão que normalmente é mais rigoroso, votou favorável à Neto", retrucou.

O apoio dado a João Henrique, em algum momento da vida política de Neto e Pelegrino, tem sido motivo de verdadeiros embates entre os candidatos. Assim como Neto conseguiu, por meio da Justiça Eleitoral, a retirada da propaganda em aparece dizendo sim a João , agora foi a vez de Pelegrino também conseguir a retirada da inserções de TV, onde aparece abraçando o atual prefeito.

De acordo com Lilian Reis, quando a propaganda de Neto mostra o abraço de Pelegrino e João - citando também que o PT indicou dois secretários de saúde do atual prefeito - na verdade está respondendo à propaganda do petista que relaciona o sim de Neto à João, como um sim à má qualidade da limpeza pública (e outros problemas). "A propaganda foi uma resposta política, porque a jurídica já estava sendo feita", comentou.

