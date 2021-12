Apoiadores esperam por Bolsonaro no aeroporto de Salvador

Uma multidão aguarda o pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) no saguão do aeroporto de Salvador, em meio a um esquema de segurança de policiais militares, equipamentos de som e gritos de "Lula, ladrão, seu lugar na prisão" e "1, 2, 3,4 , 5 mil, queremos Bolsonaro presidente do Brasil".

Alternando partes do hino nacional com gritos de guerra, como "eu vim de graça!" - em alusão aos partidos que pagam supostos militantes para estarem nos eventos -, os apoiadores do Bolsonaro se espremem próximo à saída de desembarque na tentativa de vê-lo. Ele desembarca em alguns minutos na capital baiana.

Buquê de rosas brancas será entregue ao pré-candidato pela presidente estadual do partido, Dayane Pimentel para recepcioná-lo. Segundo a organização do PSL, estão no saguão neste momento 5 mil pessoas. A Polícia Militar não confirma os números.

Dayane informou que 48 ônibus estão parados na BR-324. Eles viriam para para o aeroporto e não conseguiram chegar em razão da greve dos caminhoneiros.

