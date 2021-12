Apenas a emissora do estado confirma debate com candidatos em Salvador

O debate entre os candidatos à Prefeitura de Salvador marcado para o próximo dia 24, e que será realizado pela TVE em conjunto com a Rádio Educadora FM, foi o único confirmado entre os ainda previstos para o pleito municipal deste ano.

Após o cancelamento do evento previsto para o dia 8 de novembro pela Record BA, que julgou ser “impossível seguir os protocolos sanitários recomendados pelos médicos” devido ao número de pessoas envolvidas na execução, a TV Bahia e a Aratu também sinalizaram a possibilidade de cancelar as suas edições.

A decisão foi alvo de críticas por parte dos candidatos que chegaram a citar o protocolo utilizado pela TV Band, no debate do último dia 1º, para rebater as alegações da emissora.“Existem formas e protocolos definidos para garantia da segurança das pessoas, a exemplo das medidas que foram seguidas pela TV Band”, afirmou Major Denice, candidata do PT.

Questionada pela reportagem do jornal A TARDE, a assessoria da TV Aratu, que tinha seu debate marcado para o dia 30 de outubro, afirmou que “por se tratar de um momento delicado, as preocupações com as questões sanitárias precisam ser ponderadas” e que a manutenção do debate estaria sendo analisada pela sua direção.

Debate confirmado

Com os possíveis cancelamentos, o debate da TVE segue sendo o único confirmado para este primeiro turno. Em nota, a emissora confirmou a realização das três edições programadas: Salvador, no dia 24 de outubro, Feira de Santana, no dia 31, e Vitória da Conquista, no dia 7 de novembro.

Os debates poderão ser assistidos via televisão e em várias plataformas digitais como o Facebook, Twitter, Youtube e no site da própria emissora.

De acordo com o diretor geral do Irdeb, Flávio Gonçalves, os debates são essenciais, sobretudo em uma época de pandemia, para que os eleitores possam ter acesso aos planos de governo e propostas apresentadas pelos candidatos. “Neste ano em função da pandemia, o debate será ainda mais importante já que atividades presenciais de campanha estão muito prejudicadas”, afirmou.

Ainda de acordo com ele, foi realizada uma reunião com a presença de representantes das sete candidaturas convidadas para apresentar os protocolos que serão seguidos para garantir a segurança de todos os envolvidos na execução do evento.

“Entendemos que diante da primeira eleição municipal da história realizada durante uma pandemia é essencial a realização de debates entre os candidatos. Restrições e medidas de isolamento serão rigorosamente cumpridas, mas nosso dever é permitir que os eleitores conheçam os candidatos, suas opiniões e propostas para a capital”, afirmou o diretor que criticou ainda a decisão dos outros canais.

“Emissoras transmitem jogos de futebol, programas de auditório e cultos religiosos durante a pandemia e não conseguem realizar um debate? A TVE consegue”.

