Antipetismo: Wagner diz que foi hostilizado em São Paulo

O governador Jaques Wagner (PT) relacionou nesta quarta-feira, 22, um episódio de preconceito que disse ter sofrido em um restaurante em São Paulo no último sábado, 18, com a declaração do ex-presidente Lula, que comparou os tucanos a nazistas, em um comício nesta terça, 21, em Recife, ao lado da presidente Dilma Rousseff.

"Eu relatei isso para o presidente Lula e, provavelmente, como eu sou judeu, então ele se referiu a isso", afirmou Wagner, que disse ter sido alvo de preconceito em um restaurante "normal, de classe média" por ser petista.

O governador contou que estava na capital paulista para fazer campanha e saiu para jantar com a esposa, a primeira-dama Fátima Mendonça, e o filho dela, que fazia aniversário. "No final, quando eu estava saindo, ouvi uma voz gritando 'vai embora daqui, vai'. E aí repetiu. Eu perguntei se era comigo. Aí teve o bate boca, que eu não ia também aceitar. Pela primeira vez, eu me senti ofendido com essa coisa", declarou.

Segundo Wagner, o episódio o fez lembrar de histórias contadas por seus pais, imigrantes judeus poloneses. "Na hora que o cara gritou, o que veio na minha cabeça foi isso mesmo: as histórias contadas pelo meu pai e pela minha mãe do que se sofria na Alemanha nazista. Só que ali o preconceito não era contra o judeu Jaques Wagner; era contra o petista Jaques Wagner, ou o nordestino", disse Wagner, nascido no Rio de Janeiro.

Em um grande comício, Lula comparou os líderes do PSDB a nazistas e a Herodes. "De vez em quando, parece que estão agredindo a gente como os nazistas agrediam no tempo da Segunda Guerra Mundial", disse. "Outro dia, dizia para eles: Vocês são mais intolerantes que Herodes, que mandou matar Jesus Cristo", afirmou o ex-presidente.

