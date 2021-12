Álvaro Dias defende combate à corrupção e melhor gestão de gastos públicos

O primeiro a ser ouvido nesta terça-feira, 14, do evento "Diálogo Eleitor", promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília, foi Álvaro Dias (Podemos-PR), candidato à Presidência da República. Ele ressaltou seu plano de governo baseado em 19 metas, tendo como a principal a "refundação da República".

Durante o encontro, o candidato defendeu a reforma do Estado com foco no corte de despesas para zerar o déficit público, a diminuição do número de ministérios, privatização de empresas e redução do número de parlamentares. Também focou no combate à corrupção: "Não vai ter mais a lojinha do partido tal para conceder aditivos contratuais".

Ele afirmou ainda ser favorável a reformas tributária e da Previdência, que contariam com o uso de recursos de privatizações para a criação de um fundo para capitalização a ser distribuído "democraticamente".

Dias insistiu na ideia de romper com o atual sistema, que, segundo ele, manda os recursos para fora do país e que deveria ser investido em setores essenciais. O candidato disse que recursos do BNDES têm que ser para melhorar as condições de vida das cidades brasileiras. Por isso, adiantou que priorizará Parcerias Público-Privadas e concessões.

Basicamente, o político do Podemos sustentou que uma melhor gestão dos recursos, aliado ao combate à corrupção, seria a solução para que haja recursos para saúde, educação e infraestrutura. "É preciso governo, é preciso gestão", resumiu.

Nas considerações finais, pediu para que o Brasil abra o olho: "Vivemos um momento dramático. Se não houver consciência e lucidez, poderemos assistir à reedição da tragédia".

Em relação ao Nordeste especificamente, ponderou que os problemas são semelhantes ao de todo o país. "Claro que temos uma proposta pontual para o Nordeste em razão da desertificação do semiárido, a questão do turismo também que ser incrementada para chegar a pleno emprego, mas as questões essenciais - segurança, saúde, educação - dizem respeito a todo Brasil e não teremos dificuldade alguma em conversar com os nordestinos", falou ele, para o Portal A TARDE.

Além dele, participam do evento Ciro Gomes (PDT), Henrique Meirelles (MDB), Geraldo Alckmin (PSDB) e Fernando Haddad (PT), representando o ex-presidente Lula.

