Álvaro Dias critica normas eleitorais e a possibilidade de autofinanciamento

O senador Álvaro Dias, candidato à presidência da República pelo Podemos, abriu a parte da tarde no evento "Encontro com os presidenciáveis 2018" da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), realizado nesta quarta-feira, 29, em Brasília.

O senador criticou as regras deste ano para fazer as campanhas eleitorais e citou como exemplo, sem nomear, a permissão para que o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se autofinancie [apesar de ser candidato pelo MDB, partido do presidente da República, Michel Temer, o partido não destinou dinheiro para a campanha de Meirelles, priorizando os cargos do Legislativo]. Ao dizer isso, Dias reforçou que a reforma política tem que ser a matriz de todas as reformas. "Esse modelo é retrógrado, superado, corrupto, só interessa aos sanguessugas", disse.

Quanto aos outros candidatos que falaram antes dele o evento, Geraldo Alckmin (PSDB) e Henrique Meirelles (MDB), Dias falou que têm propostas comuns e que, na avaliação dele, não serão cumpridas, como as em infraestrutura. Falou em perda de 30% do setor agropecuário por conta de problemas de escoação, também criticou que a agricultura use apenas 12% do transporte por ferrovias e que os rios no Brasil não sejam usados para o transporte.

Sobre suas propostas, voltou a bater na tecla do combate à corrupção, até para melhorar a imagem do Brasil perante outros países. Questionado se teria convidado pessoalmente o juiz Sérgio Moro para ser seu ministro da Justiça, falou que o fez "publicamente", mas que a resposta aguardaria apenas em 1º de janeiro do ano que vem, quando espera ser eleito.

Sobre ações no Nordeste, Álvaro Dias colocou que o grande problema na região é o semiárido que pode chegar à desertificação se o governo não adotar providências. A primeira delas, na opinião dele, seria mudar a matriz energética, com gasoduto, e trabalhar com energia eólica e solar, já que a região seria propícia. Ele também destacou a necessidade de recuperar áreas degradadas e estimular atividades agrícolas com projetos de governo. Frisou ainda a importância de se investir no turismo, atenção na segurança pública e diminuição das desigualdades sociais.

Assim como os demais, falou favoravelmente que à reforma tributária e citou como uma de suas prioridades o investimento na educação infantil, que, segundo ele, tem reflexos no desenvolvimento econômico do país em médio e longo prazos, diminui a violência e melhora índices sociais. Em relação ao comércio exterior, pediu reciprocidade e modernização nas relações.

