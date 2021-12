Alice Portugal diz que vai cumprir decisão do TRE

A candidata a prefeita de Salvador, Alice Portugal (PCdoB), informou neste domingo, 28, que a coordenação da campanha irá atender a decisão judicial do TRE que pede a retirada de uma peça de sua propaganda eleitoral.

A decisão do TRE pede que sejam retiradas as imagens que mostram as notícias veiculadas na imprensa sobre as declarações da vice-prefeita Celia Sacramento, de que as obras de ACM Neto podem ter sido superfaturadas. "O que está sendo retirado foi fartamente divulgado pelos jornais, blogs, sites, redes sociais e TVs de Salvador", pontuou, em nota, Alice Portugal.

A candidata do PCdoB também quer debater os interesses de Salvador com o atual prefeito. "Eu quero desafiar o prefeito para o debate e pedir as emissoras que marquem os debates e possamos colocar as ideias de frente para a população", falou.

