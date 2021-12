Alice Portugal abre propaganda eleitoral na rádio e na TV

A propaganda eleitoral gratuita será iniciada no próximo dia 26 de agosto com o programa da deputada federal e candidata a prefeita de Salvador Alice Portugal (PCdoB). O sorteio que definiu a ordem dos candidatos na propaganda de rádio e TV foi realizado nesta sexta-feira, 19, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O segundo a ter o programa exibido será o deputado estadual Pastor Sargento Isidório (PDT), que, assim como Alice, integra a base do governador Rui Costa (PT). Rogério Tadeu da Luz (PRTB) será o terceiro a se apresentar na propaganda eleitoral, enquanto Fábio Nogueira (PSOL) será o quarto.

O prefeito ACM Neto (DEM), que busca a reeleição, será o quinto a apresentar seu programa eleitoral. A vice-prefeita Célia Sacramento (PPL), que rompeu com ACM Neto e lançou candidatura própria, será a sexta e Cláudio Silva (PP), o terceiro da base de Rui, será o último no primeiro dia da propaganda eleitoral.

A ordem de apresentação da propaganda segue um rodízio: o último candidato do dia anterior será o primeiro do dia seguinte. No segundo dia da propaganda em Salvador, por exemplo, Cláudio Silva será o primeiro e Alice passa para segundo, e assim sucessivamente.

