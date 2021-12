Alice faz pré-lançamento de candidatura "99,9%" definida

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB) afirmou, neste sábado, 18, que sua candidatura à Prefeitura de Salvador tem 99,9% de chances de vingar, mas que em política nada é definitivo. Na segunda, Alice deve se reunir em separado com o PT e com o PSD para discutir a sucessão municipal.

"Temos no nosso campo de atuação a discussão se vamos sair com uma ou duas candidaturas", afirmou a deputada, referindo-se ao seu próprio nome e ao da senadora Lídice da Mata (PSB), que nos bastidores é vista como a preferida do ex-governador Jaques Wagner (PT) para a disputa. O sargento Isidório deve ser o candidato do PDT.

A declaração de Alice foi feita neste sábado, durante a festa do pré-lançamento de sua candidatura, no auditório da Associação Atlética da Bahia (AAB), na Barra. Ninguém da cúpula do PT compareceu ao evento.

O único petista presente durante a abertura da mesa, o deputado estadual Marcelino Galo disse que não foi ao evento em nome do partido, mas em caráter pessoal. "Eu defendo que o PT lance a candidatura de Juca Ferreira, mas acho que Alice tem toda a legitimidade para se candidatar à prefeitura", afirmou Galo.

Aliado fiel

O deputado petista ressaltou o apoio constante que o PCdoB tem dado ao seu partido. "É uma legenda que sempre agiu com dignidade e que teve um papel destacado na defesa do governo Dilma contra o golpe", disse.

Entre os comunistas, o discurso é de que chegou a hora de o PCdoB encabeçar a chapa da base aliada, que deu sustentação ao PT nos governos federa e estadual. "Estamos há 20 anos na fila e chegou a nossa vez", definiu o deputado ederal Daniel Almeida (PCdoB).

A ex-vereadora Olívia Santana (PCdoB) declarou-se otimista quanto à busca de um diálogo entre os partidos de esquerda. "Somos o mesmo bloco, que enfrentou o golpe e que apoiou na Bahia o projeto encabeçado primeiro por Wagner e depois por Rui Costa", afirmou Olívia, que em 2012 foi companheira de chapa do petista Nelson Pelegrino à prefeitura, depois que a candidatura própria do PCdoB, defendida por Alice, acabou sendo abortada.

"É a hora de o PT ser nosso parceiro, como sempre formos parceiros deles", declarou o deputado estadual Bobô (PCdoB), que foi presidente da Sudesb no primeiro mandato de Jaques Wagner.

Nomes nacionais do PCdoB, como a deputada federal Jandira Feghali (RJ) e o deputado federal Orlando Silva (SP) também eram esperados, mas não compareceram. Segundo a assessoria de Alice, por compromissos em suas cidades.

Jandira é pré-candidata à prefeitura do Rio. A deputada federal professora Marcivânia Flexa (PCdoB-AP) declarou que Salvador é uma cidade estratégica para o partido em 2016. "Temos chance de vitória aqui, no Rio e em Florianópolis", afirmou a parlamentar.

