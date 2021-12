Alice e Maria no duelo com ACM Neto

Foram três semanas de muito estresse para escolher um vice que representasse na chapa majoritária a "cara de Salvador ", mas a convenção conjunta realizada neste domingo, 31, pela coligação PCdoB-PT-PSB-PSD-PTN acabou homologando o nome de duas mulheres sem o perfil racial da cidade para disputar a prefeitura: a deputada federal Alice Portugal (PCdoB), encabeçando a chapa, e a deputada estadual Maria del Carmen (PT), como vice.

A convenção, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), do Canela, ocorreu sem a presença de del Carmem, que não conseguiu chegar a tempo da Espanha, seu país de origem, onde visitava familiares. Escolha pessoal do governador Rui Costa (PT), a engenheira civil teve a seu favor, para desbancar pelo menos três petistas representantes do movimento negro, o perfil técnico e de grande conhecedora das questões arquitetônicas e urbanísticas de Salvador.

Qualidades que o governador destacou como preponderantes na campanha da oposição para fazer frente à administração do atual prefeito e candidato à reeleição, ACM Neto (DEM).



"Se você listar três pessoas, você terá obrigatoriamente que falar em Maria del Carmen. Maria conhece cada baixada, cada morro, conhece as soluções e projetos da nossa cidade", assinalou o governador.

Mesmo sem um representante negro na majoritária, como era desejo dos partidos da base e dos movimentos sociais, a chapa liderada por Alice foi saudade pelo governador por dar um "toque feminino e de mãe" à cidade.

"Salvador precisa ter uma mãe governando essa cidade, uma mãe que cuida das pessoas. Nós temos que conversar com o povo. Quem é filhinho de papai não gosta nem que fale do cabelo, quanto mais ouvir crítica", disse referindo-se a Neto. Rui condenou as prioridades do prefeito no uso de recursos públicos. "Cada gestor faz escolhas. A obra do Rio Vermelho foi trocar passeio. Custou R$ 70 milhões. Com esse dinheiro daria para construir 30 creches", alfinetou o petista.

No seu discurso, o governador deixou claro que pretende ampliar a sua digital em Salvador e, ao anunciar uma série de editais de obras para os próximo meses, porém não faz mais por que a prefeitura não deixa. "Eu preciso de uma prefeita que não atrase uma licitação minha por seis meses. Que não atrase obras da Embasa", afirmou Rui.

Sem lixo e tarifa zero

A candidata a prefeita Alice Portugal anunciou como primeira medida de um eventual governo, a suspensão da licitação de coleta de resíduos sólidos de Salvador. "A primeira coisa que vou fazer, porque vamos ganhar, é revisitar e cancelar a licitação do lixo. São 20 anos a um valor de R$ 7 bilhões e mais R$ 200 milhões só para o projeto", afirmou.

Dizendo que Neto "em ano de Olimpíada, já ganhou a medalha de ouro do desemprego e renda", ela garantiu que, se eleita, vai adotar "tarifa zero" no transporte público municipal para desempregados, estudantes e beneficiários do Programa Bolsa Família.

No discurso para a militância, Alice defendeu a igualdade e destacou a luta de negros, mulheres e pobres por uma sociedade mais justa. Ela também antecipou o tom da campanha que pretende imprimir nos próximos meses contra a administração do prefeito ACM Neto , a quem chamou de "golpínho", pelo fato de ter apoiado o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff (PT) e de ser aliado do governo interino de Michel Temer (PMDB).

Sobre Maria del Carmen, disse que a parceira vai qualificar a chapa em um eventual governo seu, devido ao conhecimento que a petista tem de Salvador.

"Pau neles"

O ex-governador e ex-ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência, Jaques Wagner (PT), que em Brasília trabalha para evitar o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, exortou a militância de esquerda a "quebrar o pau" na eleição e a "nacionalizar" a campanha.

Segundo Wagner, o Congresso Nacional se transformou em um "colégio eleitoral fantasiado de impeachment". Ele defendeu o "Fora Temer" e criticou ACM Neto., a quem chamou de "menino perfumaria" e "menino brilhantina".

"O que hoje governa esta cidade, e o seu partido, foram campeões de afronta à democracia. Não sei como alguém vai para a rua pedir voto tendo capitaneado o golpe contra 54 milhões de votos dados a Dilma em 2014.

adblock ativo